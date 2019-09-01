كوردستان تترقب زيارة وفد اتحادي والموازنة محور المفاوضات

اربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور وفد من الحكومة الاتحادية اليوم الثلاثاء اقليم كوردستان لبحث مشروع الموازنة المالية للبلاد لعام 2020.

وسيعقد الوفد الاتحادي اجتماعات مع كبار المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان، حسبما افاد مصدر حكومي مطلع لكوردستان 24.

وقال المصدر إن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين سيرأس الوفد مشيرا الى انه سيجري المفاوضات في مجلس وزراء الاقليم.

وأضاف أن المحادثات بين الوفد الاتحادي وحكومة الإقليم، ستتركز على مشروع الموازنة المالية الاتحادية للبلاد لعام 2020 وحصة اقليم كوردستان.

يأتي هذا في وقت سيزور فيه الرئيس العراقي برهم صالح اربيل في وقت لاحق من الثلاثاء للقاء كبار المسؤولين في اقليم كوردستان.

وستكون هذه ثاني زيارة لصالح منذ أن تولى منصبه رسمياً اواخر العام الماضي. وزار صالح اربيل خلال مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم.

كان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في مناسبات عدة إنه يسعى الى بناء علاقة راسخة بين اربيل وبغداد لتجاوز تاريخ حافل بالخلافات.