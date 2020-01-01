كوردستان تعتزم الحد من استقدام العمال الاجانب وتشجيع العمالة المحلية

ويقول مراقبون ان العمال المحليين لا يقبلون باي وظيفة بسبب الاجور المتدنية وعندما لا يقبل العامل المحلي بهذا الاجر، يقوم اصحاب العمل باستقدام عمال أجانب.

ووفق احصائية سابقة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال العشرة سنوات الماضية، فان عدد العمالة الاجنبية في اقليم كوردستان كان 60 الف عامل وقد انخفض العدد بسبب تقليص حجم المشاريع وانخفض العدد الى 20 الف عامل.

ومعظم الوافدين الى اقليم كوردستان من دول الفلبين واندونيسيا والهند وجورجيا وباكستان بنغلاديش، غانا.