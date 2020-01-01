كوردستان تعتزم الحد من استقدام العمال الاجانب وتشجيع العمالة المحلية

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كوردستان، كويستان محمد ان حكومة الاقليم تعتزم الحد من استقدام العمالة الاجنبية، وتشجيع العمالة المحلية.
وقالت كويستان محمد لكوردستان24 ان "وزارة العمل تعتزم الاجتماع مع وزارة الداخلية للتنسيق بخصوص الحد من استقدام العمالة الاجنبية".
واكدت محمد على ضرورة تشجيع العمالة المحلية، مشيرة في الوقت ذاته على اهمية زيادة الاجور للعمال المحليين.
ويقول مراقبون ان العمال المحليين لا يقبلون باي وظيفة بسبب الاجور المتدنية وعندما لا يقبل العامل المحلي بهذا الاجر، يقوم اصحاب العمل باستقدام عمال أجانب.
ووفق احصائية سابقة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال العشرة سنوات الماضية، فان عدد العمالة الاجنبية في اقليم كوردستان كان 60 الف عامل وقد انخفض العدد بسبب تقليص حجم المشاريع وانخفض العدد الى 20 الف عامل.
ومعظم الوافدين الى اقليم كوردستان من دول الفلبين واندونيسيا والهند وجورجيا وباكستان بنغلاديش، غانا.
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