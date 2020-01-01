وزير خارجية قطر يزور بغداد وأربيل لبحث احتواء التصعيد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يبدأ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن زيارة الى بغداد وأربيل يوم غد الأربعاء لبحث احتواء التصعيد بين واشنطن وطهران في أعقاب تداعيات اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بالعراق.

وقال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم على حسابه في تويتر "يزور العراق نائب رئيس وزراء ووزير خارجية قطر معالي الأخ محمد بن عبد الرحمن لإجراء مباحثات سياسية مع القادة العراقيين والتشاور لتخفيف من حدة التوترات في منطقتنا".

وأضاف أن المباحثات ستتناول "العمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة لتهدئة الوضع الحالي".

وسيلتقي وزير الخارجية القطري مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وسبق أن قال المسؤول القطري إن بلاده تتابع من كثب مستجدات الأحداث في العراق، وتسعى للتنسيق مع "الدول الصديقة" لخفض التصعيد.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 إن بن عبد الرحمن سيقوم ايضاً بزيارة الى أربيل للقاء كبار القادة في إقليم كوردستان لبحث الملف ذاته.

وتأتي زيارة بن عبد الرحمن بعدما اختتم أمير قطر تميم بن حمد زيارة مفاجئة لإيران، التقى خلالها الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي، وسط تصاعد التوترات في المنطقة في أعقاب مقتل الجنرال قاسم سليماني.

كانت ايران قد ردت الأسبوع الماضي على مقتل سليماني، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في الأنبار وأربيل.