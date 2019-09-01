کوردستان

مسرور بارزاني: نعمل على توفير أرضية اكثر ملاءمةً للاستثمار الاجنبي

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
مسرور بارزاني يتعهد بتوفير أرضية اكثر ملاءمةً للاستثمار الاجنبي
مسرور بارزاني خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي فيرمافالي مورالي دهاران (صورة: حكومة اقليم كوردستان)
حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني فيرمافالي مورالي دهاران

اربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه بأربيل، اليوم الثلاثاء 17 أيلول (سبتمبر) 2019، وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي فيرمافالي مورالي دهاران، وبحث معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير الهندي، في مستهل الاجتماع، على أهمية العلاقات بين إقليم كوردستان والهند، وقال إن الجالية الهندية الكبيرة التي يحتضنها الإقليم تعيش بوئام.


وابدى الوزير الهندي استعداده لتشجيع مستثمري بلاده على القدوم الى إقليم كوردستان للاستثمار في مختلف المجالات.

بدوره، أكد رئيس الحكومة أن التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان تعمل بجد على توفير أرضية مناسبة وأكثر ملاءمةً للمستثمرين الاجانب بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في الإقليم.

هذا وشدد الجانبان خلال الاجتماع، على ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إقليم كوردستان والهند.

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