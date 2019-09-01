مسرور بارزاني يتعهد بتوفير أرضية اكثر ملاءمةً للاستثمار الاجنبي

اربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مكتبه بأربيل، اليوم الثلاثاء 17 أيلول (سبتمبر) 2019، وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي فيرمافالي مورالي دهاران، وبحث معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير الهندي، في مستهل الاجتماع، على أهمية العلاقات بين إقليم كوردستان والهند، وقال إن الجالية الهندية الكبيرة التي يحتضنها الإقليم تعيش بوئام.