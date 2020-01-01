کوردستان

مسرور بارزاني يدعو للنأي بالرياضة عن الخلافات مع بغداد

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مسرور بارزاني يدعو للنأي بالرياضة عن الخلافات مع بغداد
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني خلال لقائه وزير الشباب والرياضة العراقي احمد العبيدي في أربيل – صورة: المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
مسرور بارزاني احمد العبيدي العراق كوردستان الرياضة

أربيل (كوردستان 24)- أستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 كانون الثاني (يناير) 2020، وزير الشباب والرياضة العراقي احمد العبيدي.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز آفاق التعاون الرياضي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في تحقيق ذلك، كما شدد على ضرورة ألّا تشكل الخلافات السياسية عائقاً أمام تعزيز الروابط المشتركة في الجانب الرياضي.

وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي للحكومة، فقد أكد رئيس الوزراء حرصه على مشاركة إقليم كوردستان في النشاطات والمحافل الرياضية العراقية والدولية.

من جانبه، عبّر وزير الشباب والرياضة العراقي عن استعداد وزارته لتطوير التعاون الرياضي وتعزيز النشاطات بين الجانبين.

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