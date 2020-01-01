مسرور بارزاني يدعو للنأي بالرياضة عن الخلافات مع بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أستقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 كانون الثاني (يناير) 2020، وزير الشباب والرياضة العراقي احمد العبيدي.

وجرى في اللقاء، بحث سبل تعزيز آفاق التعاون الرياضي بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في تحقيق ذلك، كما شدد على ضرورة ألّا تشكل الخلافات السياسية عائقاً أمام تعزيز الروابط المشتركة في الجانب الرياضي.