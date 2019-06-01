في "نداء اخير".. الصدر يمهل عبد المهدي 10 أيام لإكمال حكومته

اربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، القوى السياسية الى الضغط باتجاه اكمال تشكيل الحكومة الاتحادية، مشيراً الى أن دعوته تمثل "نداءً اخيراً"، أو أن يلجأ الى تحريك احتجاجات ضخمة لطالما تكررت طيلة السنوات الماضية.

وقاد الصدر في السابق مظاهرات عديدة ضد الحكومات المتعاقبة، وكان اعنفها عندما اقتحم انصاره المنطقة الخضراء والبرلمان قبل ثلاث سنوات. ووجه الصدر مؤخراً انتقاداً الى حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وخصوصاً بسبب تردي الكهرباء.

وقال الصدر في بيان اصدره مكتبه مؤخرا "اوجه ندائي الأخير... للكتل السياسية أجمع، بأن تفوض رئيس مجلس الوزراء بإتمام الكابينة الوزارية خلال عشرة أيام فقط وإلا سيكون لنا وقفة أخرى".

وأضاف، محذراً الساسة فيما يبدو من احتجاجات واسعة، "وانتم أعلم بمواقفنا".

وفاز تحالف سائرون الذي يدعمه الصدر بالمرتبة الاولى في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 12 من أيار مايو 2018 بينما حل ثانياً تحالف الفتح الذي يضم قادة في الحشد الشعبي ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

والمح الصدر، الى انه قد يسحب دعمه لعبد المهدي اذا لم يراع "مصلحة الوطن" في اختيار وزراء "وفق النزاهة والكفاءة والتخصص".

وتأتي دعوة الصدر في وقت اعلن فيه تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم اللجوء الى خيار المعارضة البرلمانية وعدم المشاركة في الحكومة.

والحكيم هو رئيس تحالف الاصلاح الذي يضم سائرون بقيادة الصدر والنصر بزعامة حيدر العبادي والوطنية بقيادة اياد علاوي.

وتولى عبد المهدي منصبه في اواخر تشرين الاول اكتوبر 2018. ومنذ ذلك الوقت لا تزال وزارتا الداخلية والدفاع شاغرتين بسبب الخلافات حول المرشحين.

كان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قال يوم السبت إن جلسات البرلمان المقبلة ستشهد التصويت على اكمال تشكيل الحكومة.