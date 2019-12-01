مظلوم عبدي يدعو لتدويل قضية 12 الف داعشي معتقل لدى قواته

أربيل (كوردستان 24)- اكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اليوم الاحد، ان قضية 12 الف معتقل من عناصر تنظيم داعش، لا يمكن أن تحل إلا على طاولة الامم المتحدة.

ونشر عبدي على حسابه الشخصي في موقع تويتر "لايمكن حل قضية 12 الف من معتقلي داعش لدينا إلا في جنيف وعلى طاولة الأمم المتحدة، وتقرير مصيرهم ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة - كما صرح وزير الخارجية الفرنسي - مرتبط بحضور ممثلين حقيقيين للسوريين في جنيف".

واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من عناصر التنظيم المتشدد خلال معاركها مع تنظيم داعش، فيما باتت قضيتهم عبئا على كاهل الإدارة الذاتية خصوصا مع رفض معظم الدول استلام مواطنيها المعتقلين.

سوار احمد