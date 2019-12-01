بريطانيا تدعم حوار أربيل - بغداد وتقترح إبرام اتفاق أمني

أربيل (كوردستان 24)- قال دبلوماسي بريطاني، إن بلاده تدعم المباحثات الجارية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لحسم الخلافات المتصلة بالنفط والقضايا المالية.

وقررت أربيل تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً الى شركة التسويق الوطنية (سومو) في إطار اتفاق يشمل ضمان المستحقات المالية للإقليم.

وتم التوصل للاتفاق بعد زيارات أجراها وفد حكومة الإقليم الى بغداد في الآونة الأخيرة في ظل تحسن العلاقات بين الجانبين. ويحتاج تطبيق الاتفاق على الأرض أولاً الى إقرار الموازنة المالية الاتحادية لعام 2020.

وقال القنصل البريطاني العام في أربيل جيمس ثورنتون في مؤتمر صحفي عقده أمس في أربيل، إنه يتعين حسم الخلافات المرتبطة بالنفط والموازنة وإن بريطانيا تدعم الحوارات القائمة بين الطرفين.

وحث الدبلوماسي البريطاني الجانبين على إبرام اتفاق أمني بين القوات العراقية والبيشمركة لرفع التنسيق بينهما في مجابهة تهديدات داعش في المناطق الرخوة أمنياً.

وتابع "لا بد أن تحل الخلافات العالقة وفقاً للدستور".

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال مراراً إن تحسين العلاقات مع الحكومة الاتحادية يقع على رأس أولويات برنامج عمل حكومته.