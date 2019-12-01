القوات الامنية تضبط اسلحة وعتاد عائدة لداعش في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، انها ضبطت 27 عبوة ناسفة و15 قنبرة هاون واعتدة في كركوك.

وبحسب بيان للوزارة فإن "قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تضبط ٢٧ عبوة ناسفة مختلفة الاشكال و١٥ قنبرة هاون مختلفة الاحجام وعدد من الاسلحة والاعتدة في مناطق مختلفة من محافظة كركوك كان يستخدمها داعش الارهابي في عملياته الارهابية".

واضاف البيان "جاء ذلك من خلال الممارسات الامنية التي تقوم بها مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية، حيث اتخذت الاجراءات اصوليا واتلاف العبوات والاعتدة من قبل الجهة المختصة".

سوار احمد