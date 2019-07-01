استمرار القصف التركي لمناطق داخل اقليم كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- يشتد القصف التركي، اليوم الاربعاء، لقرى تابعة لقضاء العمادية التابعة لمحافظة دهوك باقليم كوردستان.

وقال مراسل كوردستان24 ان مقاتلات تركية قصفت اليوم الاربعاء عددا من القرى القريبة من جبال متين.

وقصفت الطائرات التركية قريتي "كوهرز" و"بلافة" الحدوديتين والتابعتين لقضاء العمادية.

ولم يسفر قصف اليوم عن خسائر بشرية لكن القصف التركي الشديد يوم امس الثلاثاء خلف خسائر بمزارع القرويين وممتلكاتهم في قرى تابعة للقضاء نفسه.

واستهدف قصف يوم امس بالقرب من قرية بيروزانا التابعة لقضاء العمادية.

ويقول الجيش التركي انه يستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني الذين يتخذون جبال قنديل مقرات لهم.

ويدعو القرويون الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني الى نقل معاركهم الى مناطق بعيدة عن قراهم لكي يتمكن السكان من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

ولطالما دعت حكومة اقليم كوردستان القوات التركية ومقاتلي حزب العمال الكوردستاني بعدم جعل اراضيه ساحة للمواجهات والقصف، مطالباً في الوقت نفسه مقاتلي الحزب بالكف عن شن هجمات داخل العمق التركي انطلاقاً من الاقليم.

ويتخذ حزب العمال من جبال قنديل وما حولها منطلقاً له لشن هجمات على القوات التركية منذ سنوات. وكثيراً ما يسفر القصف التركي في المنطقة عن سقوط مدنيين لا صلة لهم بطرفي النزاع.

وتنفذ تركيا من اواخر ايار مايو الماضي حملة مكثفة ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني داخل اقليم كوردستان تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين وموجة نزوح من المنطقة.

سوار أحمد