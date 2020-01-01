قوات الأمن تعيد فتح طرق رئيسية اغلقها محتجون في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر أمنية وشهود السبت إن قوات الأمن أعادت فتح الطرق الرئيسية التي أغلقها المحتجون في بغداد.

وكان العشرات من المحتجين المناهضين للحكومة قد اغلقوا طرقاً وجسوراً بالعاصمة في خطوة تصعيدية بسبب الإخفاق الحكومي في حل الأزمة الراهنة.

وقالت قيادة عمليات في بيانات منفصلة صباح اليوم إن جميع الطرق تم فتحها بما في ذلك طريق محمد القاسم السريع في بغداد.

وبدأ عمال البلدية في حملة تنظيف بساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة وبعد ذلك أُعيد افتتاحها أمام حركة المرور بشكل دائم.

وذكر بيان آخر لقيادة عمليات بغداد أنه أُعيد افتتاح جسر الأحرار أمام حركة المرور "بشكل كامل".

وكان العديد من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد انسحبوا من ساحات الاحتجاج في بغداد والمحافظات بعد سحب زعيمهم دعمه للاحتجاج المناهض للحكومة.