سفين دزيي يكشف سبب زيارته لبغداد ويصف الأجواء بالايجابية

اربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، اليوم الاحد، انه اجرى عدة لقاءات مع مسؤولين عراقيين فيما وصف الاجواء بالايجابية.

واكد دزيي ان هذه الزيارة تاتي في اطار تعزيز الاجواء الايجابية التي تسود بين بغداد واربيل والوفود المتبادلة بين الطرفين في سبيل حل كافة القضايا الخلافية بين الجانبين.

وقال دزيي لكوردستان 24 "التقينا مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والكتل الكوردية في البرلمان العراقي، وجرى الحديث حول التطورات في العلاقات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وسبل تطويرها".

واشار دزيي الى انه من المهم التوصل الى نتائج لمصلحة العراق عموما ولمصلحة اقليم كوردستان ايضا.

ومن المقرر أن يجري دزيي سلسلة من اللقاءات والإجتماعات الاخرى خلال هذه الزيارة.

واعلن ممثل حكومة إقليم كوردستان فارس عيسى في وقت سابق، إن وفدا حكوميا سيبدأ زيارة الى بغداد يوم الثلاثاء المقبل، لبحث جملة ملفات بينها التعداد العام للسكان في البلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي تقول فيه حكومة الإقليم إن لديها ملاحظات على آلية التعداد السكاني. وأشارت الى سعيها الى عقد اتفاق عادل حول الموازنة الاتحادية للعام 2020.

وقال عيسى"يريد إقليم كوردستان أن يحسم خلافاته مع بغداد".

وذكر ممثل حكومة الإقليم أن المسؤولين الكورد سيبحثون في بغداد ملف الموازنة المالية والرواتب فضلاً عن النفط والتعداد السكاني.

وتقررت زيارة الوفد الى بغداد في اجتماع عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان قبل اربعة أيام، وتم فيه استعراض آخر المستجدات في العلاقات مع الحكومة الاتحادية.

بحسب مصدر مطلع سيتألف الوفد الذي سيزور بغداد، من وزراء فضلاً عن مدير ديوان مجلس الوزراء بالإضافة الى سكرتير المجلس.

ونال إقليم كوردستان، في الموازنة المالية السابقة، حصة لا تتجاوز 13 بالمئة بخلاف الحصص السابقة والبالغة 17 بالمئة.

ولطالما نشبت خلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كوردستان حول الموازنة المالية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

سوار أحمد