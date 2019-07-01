غارة للتحالف تطيح بستة دواعش على الحدود السورية

اربيل (كوردستان 24)- قُتل ستة من عناصر تنظيم داعش، اليوم الخميس، في ضربة جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي قرب الحدود العراقية – السورية، وفق ما افاد بيان عسكري عراقي.

وقالت خلية الإعلام الامني في بيان "تم قتل ستة ارهابيين وتدمير وكر كانوا بداخله جنوب بحيرة سنيسلة التابعة إلى قضاء البعاج".

والعملية التي نُفذّت بضربة جوية لطيران التحالف الدولي على الحدود العراقية- السورية جاءت وفقاً لمعلومات دقيقة من قيادة عمليات نينوى بحسب بيان خلية الإعلام الأمني.

وخلية الإعلام الأمني، هي كيان حكومي مخول بنشر البيانات العسكرية في العراق.

وسبق أن حذر مسؤولون عراقيون ومن بينهم رئيس الوزراء من "الخلايا النائمة" التابعة لداعش والتي لا تزال تنشط في الكثير من المناطق المحررة.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات بين حين وآخر لاسيما في اطراف المدن والقرى النائية.

سوار أحمد