الحلبوسي يعلن تفاصيل مباحثاته في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إنه اجرى مباحثات مع القادة الكورد بشأن اختيار مرشح لرئاسة الوزراء في البلاد، في الوقت الذي لا تزال فيه القوى تبحث عن مخرج لازمة ترشيح بديل لرئيس الوزراء المستقيل.

ووصل الحلبوسي الى أربيل يوم أمس واجتمع مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وبحث معهما بشكل منفصل الأزمة التي يشهدها العراق على وقع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير. وكان يفترض تسمية مرشح يوم أمس.

ومع انتهاء المدة التي حددها الدستور للرئيس لاختيار خليفة لعادل عبد المهدي فان البلاد دخلت بالفعل في فراغ دستوري مما يعقد المشهد.

وذكر بيان أصدره الحلبوسي أنه والرئيس بارزاني أكدا "على مساعدة الشركاء لتسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد، بما يتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي كافة".

وجاء في البيان "وتم خلال اللقاء بحث القوانين المعروضة حاليا في مجلس النواب العراقي، ومنها قانون انتخابات مجلس النواب العراقي".

كما التقى الحلبوسي خلال زيارته الى أربيل يوم أمس الأحد مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

وأكد الطرفان، بحسب البيان، "على ضرورة مساعدة الشركاء في اختياراتهم لرئيس حكومة يتفق مع إرادة الشعب العراقي، وأهمية العمل المشترك؛ لحل المشاكل، وتلبية المطالب المشروعة".