مقتل مدني ورجل أمن واصابة ثلاثة آخرين بتفجيرين بكركوك

اربيل (كوردستان 24)- قتل مواطن ومنتسب امني واصيب ثلاثة بتفجيرين منفصلين بكركوك، اليوم السبت، وفق ما اعلنت أعلنت خلية الإعلام الأمني.

وأفاد بيان للخلية بأن "عملا إرهابيا بواسطة عبوة ناسفة استهدف قوات الشرطة الاتحادية في قرية السعدونية بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة اثنين آخرين".

وتابع "انفجرت عبوة أخرى في القرية العصرية في المحافظة ذاتها ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة ضابط من الشرطة الاتحادية".

ورغم اعلان الحكومة العراقية الانتصار النهائي على تنظيم داعش منذ 2017 الا أن مسلحي التنظيم لازالوا يشنون هجمات على مدنيين وعسكريين في مناطق مختلفة من العراق.

سوار أحمد