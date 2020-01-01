بالفيديو | محتجون يرشقون تربية كركوك بالبيض

أربيل (كوردستان 24)- تظاهر العشرات من الخريجين الجامعيين الكورد أمام مديرية التربية في كركوك احتجاجاً على التوزيع "غير العادل" على الدرجات الوظيفية في المحافظة التي يقطنها خليط قومي واثني متنوع.

وقال المحتجون إن الدرجات الوظيفية، التي أعلنتها مديرية التربية، لم تكن منصفة وصبت في صالح مكون ولم تراع التوازن. ورشق آخرون مبنى المديرية بالحجارة.

وقال أحد المحتجين لكوردستان 24 "لقد تخرجتُ من الجامعة عام 2013، وتقدمتُ الى التعيين مرات عديدة، ولكن تم تهميشي الآن ايضاً".