کوردستان

خريجون كورد يحتجون على التوزيع "الظالم" للتعيينات في كركوك

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
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بالفيديو | محتجون يرشقون تربية كركوك بالبيض
حاول المحتجون اقتحام مبنى المديرية غير أن قوات الأمن منعتهم – صورة: كوردستان 24
كركوك احتجاجات تربية كركوك

أربيل (كوردستان 24)- تظاهر العشرات من الخريجين الجامعيين الكورد أمام مديرية التربية في كركوك احتجاجاً على التوزيع "غير العادل" على الدرجات الوظيفية في المحافظة التي يقطنها خليط قومي واثني متنوع.

وقال المحتجون إن الدرجات الوظيفية، التي أعلنتها مديرية التربية، لم تكن منصفة وصبت في صالح مكون ولم تراع التوازن. ورشق آخرون مبنى المديرية بالحجارة.

وقال أحد المحتجين لكوردستان 24 "لقد تخرجتُ من الجامعة عام 2013، وتقدمتُ الى التعيين مرات عديدة، ولكن تم تهميشي الآن ايضاً".

ويقول مراسل كوردستان 24 كامران سوران إن الخريجين العرب، وخصوصاً من سكنة الحويجة، حازوا على أكثر الدرجات التربوية الوظيفية مقارنة بالكورد والتركمان.

وأضاف أن المتظاهرين يطالبون بزيادة حصة الكورد من الدرجات الوظيفية في مديرية تربية كركوك.

كما طالب المتظاهرون باعادة النظر بالاسماء التي اُعلنت في الفترة الأخيرة.

وحاول المحتجون اقتحام مبنى المديرية غير أن قوات الأمن منعتهم مما خلق حالة من التوتر لدى موظفي المديرية الواقعة في وسط المدينة.

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