النجباء تهدد بإسقاط أي حكومة عراقية تعادي ايران "خلال أسابيع"

اربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حركة النجباء الموالية لإيران، إن بإمكان حركته، المنضوية في الحشد الشعبي، اسقاط أي حكومة في بغداد تتخذ خطوات ضد الجمهورية الاسلامية "في غضون اسابيع"، مشيراً الى أن الامريكيين يدركون ذلك.
تصريحات نصر الشمري نقلتها وكالة (ابنا) الايرانية خلال لقائه السكرتير السابق في مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي يوم الاثنين.
وفرضت الولايات المتحدة في أيار مايو الماضي عقوبات على حركة النجباء التي تضم نحو عشرة آلاف مقاتل وعلى زعيمها أكرم الكعبي.
ونسبت وكالة (ابنا) الى الشمري قوله "يعرف الأمريكيون أنه إذا اتخذت أي حكومة عراقية خطوة ضد إيران، فسوف يتم إسقاطها في بضعة أسابيع".
وتنشط حركة النجباء في العراق وسوريا ولطالما ساعدت طهران في إيجاد طريق إمداد إلى دمشق عبر العراق، وجاهر قادتها بدعم إيران.
وتقاتل حركة النجباء تحت مظلة الحشد الشعبي في العراق.
وتطرق الشمري الى العقوبات الامريكية وقال "يمثل الحشد الشعبي في الوقت الراهن عدواً للولايات المتحدة" مبيناً ان واشنطن ادرجت شخصيات سنية على لائحة العقوبات بسبب صلاتهم بقوات الحشد الشعبي.
ووصف المتحدث السفارة الامريكية في بغداد بأنها "وكر للتجسس".
وقال الشمري إن السفارة الامريكية تجند ناشطين لمحاربة القيم الاسلامية وفي المقابل "دربت النجباء أيضا مجموعة من الناشطين لإحباط الحرب الناعمة".
وتابع "من أجل تشويه صورتنا، تقدم الولايات المتحدة الحشد الشعبي على أنه تابع للولي الفقيه (علي خامنئي)".
وقال الشمري "ومع ذلك، يشرفنا أن نتبع الولي الفقيه".
خریطة الموقع | سیاسة الخصوصیة | من نحن | للاتصال بنا | وظائف شاغرة