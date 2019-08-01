النجباء تهدد بإسقاط أي حكومة عراقية تعادي ايران "خلال أسابيع"

اربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حركة النجباء الموالية لإيران، إن بإمكان حركته، المنضوية في الحشد الشعبي، اسقاط أي حكومة في بغداد تتخذ خطوات ضد الجمهورية الاسلامية "في غضون اسابيع"، مشيراً الى أن الامريكيين يدركون ذلك.

تصريحات نصر الشمري نقلتها وكالة (ابنا) الايرانية خلال لقائه السكرتير السابق في مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي يوم الاثنين.

وفرضت الولايات المتحدة في أيار مايو الماضي عقوبات على حركة النجباء التي تضم نحو عشرة آلاف مقاتل وعلى زعيمها أكرم الكعبي.

ونسبت وكالة (ابنا) الى الشمري قوله "يعرف الأمريكيون أنه إذا اتخذت أي حكومة عراقية خطوة ضد إيران، فسوف يتم إسقاطها في بضعة أسابيع".