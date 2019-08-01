القوى الامنية تحبط محاولة تهريب ادوية قادمة من سوريا

اربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الادوية قادمة من سوريا عبر قضاء سنجار.

وذكرت المديرية في بيان ان مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من الأدوية قام بها متسللون عبر الحدود العراقية السورية باتجاه قرية بير جاري التابعة لناحية الشمال بقضاء سنجار في الموصل.

واستولت المفارز الاستخباراتية على الأدوية وقامت بمصادرتها وفق ما افاد البيان.

واشارت المديرية الى انه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية تجاه الأدوية وإحالتها للجهات المعنية .

سوار احمد