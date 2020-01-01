السيستاني يبلغ العراقيين بـ"الخيار المناسب" لأزمتهم

أربيل (كوردستان 24)- حث المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني الجمعة على تشكيل حكومة قادرة على تهدئة الأوضاع لإجراء انتخابات مبكرة قال إنها "الخيار المناسب" للخروج من الأزمة التي يشهدها العراق على وقع الاحتجاجات المناهضة للنخبة الحاكمة.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله كربلاء " إنّ "استمرار الأزمة الراهنة وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني ليس في مصلحة البلد ومستقبل أبنائه، فلا بد من التمهيد للخروج منها بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف "يتعين أن تكون حكومة جديرة بثقة الشعب وقادرة على تهدئة الأوضاع واستعادة هيبة الدولة والقيام بالخطوات الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة".

وأشار الى أن "الرجوع الى صناديق الاقتراع لتحديد ما يرتئيه الشعب هو الخيار المناسب في الوضع الحاضر، بالنظر الى الانقسامات التي تشهدها القوى السياسية من مختلف المكونات، وتباين وجهات النظر بينها فيما يحظى بالأولوية في المرحلة المقبلة".

وكان السيستاني قال في خطب سابقة، تصاعدت حدتها يوما بعد آخر، إن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد للازمة في العراق.