مسرور بارزاني يواصل لقاءاته ويجتمع بالحلبوسي في بغداد

اربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني الثلاثاء مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد.

واجتماع بارزاني مع الحلبوسي هو الثالث ضمن اطار زيارته الحالية الى بغداد لبحث مستجدات العلاقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واكد مسرور بارزاني في اول خطاب له بعد تسنمه مهامه كرئيس وزراء على أن زيارته لبغداد تهدف لإظهار "حسن النوايا" بإتجاه حسم كافة الخلافات المعلقة بين الجانبين.

ووصل بارزاني الى العاصمة الاتحادية بغداد في وقت سابق من اليوم في اول زيارة له منذ ان تولى منصبه رسمياً قبل اقل من اسبوع.

ويقول مسرور بارزاني إنه يريد بناء "علاقة راسخة ومستقرة" مع بغداد مشيراً الى أن ذلك سيكون من اولويات برنامج حكومته.

سوار أحمد