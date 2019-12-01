فوزة يوسف ترحب ببيان للادارة وتؤكد: وحدتنا ستحدد مصيرنا

أربيل (كوردستان 24)- رحبت عضوة الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي فوزة يوسف ببيان للادارة الذاتية، فيما اكدت ان المرحلة بالغة الحساسية ووحدة الصف الكوردي ستحدد مصير الكورد.

واصدرت الادارة السياسية يوم امس الثلاثاء بيانا دعت فيه احزاب المجلس الوطني الكوردي الى فتح مكاتبها في مناطق الادارة ومزاولة العمل السياسي كما اكدت انها ستسقط الدعاوى عن معتقلي المجلس لدى الادارة.

وقال يوسف لكوردستان 24 "هي خطوة صائبة وهذه الخطوات مهمة وقيمة، ونحن كشعب كوردي نمر بمرحلة حساسة وتاريخية، ومصيرنا لقرن كامل سيتحدد، لذلك ينبغي ان نضع الخلافات جانبا ونوحد موقفنا".

واشارت يوسف الى انه في حال خسر الكورد فإن كافة الاحزاب والقوى السياسية الكوردية خاسرة.

ودعت كافة الاطراف الى التصرف بمسؤولية ووضع التناقضات جانبا.

سوار احمد