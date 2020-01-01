الرئيس بارزاني يوجه رسالة الى الرأي العام في العراق وكوردستان

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني، رسالة الى الرأي العام العراقي والكوردستاني بخصوص الاوضاع الخطيرة التي يشهدها العراق والمنطقة عموماً

وهذا نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم

خلال الأيام الماضية، مرت المنطقة والعراق بأوضاع رهيبة، وتشعر كافة الأطراف بمخاطركبيرة. وفي مثل هذه الحالة من الضروري الإستماع الى لغة العقل والمنطق وعدم الإنجرار خلف العواطف والمزايدات غير المفيدة .

لأوضاع الحالية على شفا الإنفجار، والمشكلات معقدة جداً. لذلك ينبغي على الذين يشعرون بالمسؤولية، التحلي بالعقل والحكمة لإيجاد الحل المعقول الذي يخدم جميع الأطراف.

إن كانت عملية الحل وفق طريق العقل والحكمة، فإننا مستعدون للتعاون من أجل إيجادها، دون أي تقصير. ولكننا لسنا مع توريط البلاد في حرب بالوكالة وإقتياده نحو مصير مجهول .

مسعود بارزاني

7 / كانون الثاني/ 2020