كوردستان تنصح مواطنيها بعدم زيارة الصين

أربيل (كوردستان 24)- نصح إقليم كوردستان، مواطنيه بعدم زيارة الصين بعد تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة العشرات في أيام معدودة.

وقالت وزارة داخلية الإقليم في بيان "ندعو مواطني إقليم كوردستان لعدم زيارة الصين حتى إشعار آخر بسبب انتشار فيروس كورونا".

ولم تصدر الحكومة الاتحادية العراقية أي قرار بعد بشأن السفر الى الصين في الوقت الذي دعت فيه دول عديدة مواطنيها بالامتناع عن زيارة ذلك البلد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية بسبب الفيروس الذي اسفر عن وفاة اكثر من 250 شخصاً معظمهم في ووهان مركز الوباء.