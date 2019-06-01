مسرور بارزاني لرئيس الاقليم: سنعمل معا لحماية مصالح شعبنا

اربيل (كوردستان 24)- قدم مستشار مجلس امن اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، التهنئة لنيجيرفان بارزاني بمناسبة تنصيبه رئيسا للاقليم، مشددا على اهمية العمل معا لحماية مصالح شعب كوردستان.

وأدى نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية ليصبح رئيسا لاقليم كوردستان في مراسم رسمية حضرتها مئات الشخصيات السياسية والدبلوماسية من الداخل والخارج.

وقال مسرور بارزاني في بيان "أبارك لأخي نيجيرفان بارزاني تنصيبه رئيسا لاقليم كوردستان وأتمنى له التوفيق في عمله".

وتابع "كلنا سنكون معك وسنعمل سوية من اجل كوردستان قوية ولأجل حماية مصالح شعب كوردستان".

ومن المنتظر أن يكلف نيجيرفان بارزاني يوم غد الثلاثاء مسرور بارزاني بتشكيل حكومة اقليم كوردستان كونه مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لرئاسة حكومة الاقليم.

وهذه المرة الاولى التي يتم فيها انتخاب رئيس للإقليم داخل قبة البرلمان بعدما كان الشعب ينتخب الرئيس عبر الاقتراع المباشر طيلة الفترة الماضية.

وحصل نيجيرفان بارزاني على 68 صوتاً من بين 81 نائباً كانوا قد حضروا جلسة انتخابه التي عقدها برلمان كوردستان الشهر الماضي.

وشارك أكثر من 1200 من الشخصيات السياسية والدبلوماسية في المراسم التي اقيمت في قاعة سعد عبدالله الواقعة وسط اربيل.

سوار أحمد