أربيل ولندن تؤكدان على أهمية منح عبد المهدي "فرصة إصلاحية"

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق والوفد المرافق لها.
وبحسب بيان لحكومة الإقليم فقد جرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون، بحث آخر مستجدات المشهد العراقي، والتأكيد على أن عدم الاستقرار في البلاد لا يصب في مصلحة العراقيين عموماً ولا المنطقة برمتها.
وأضاف البيان أنه تم التشديد على ضرورة منح رئيس الوزراء العراقي فرصة للاستجابة إلى المطالب المشروعة والقانونية للمتظاهرين وتنفيذ الحزم الإصلاحية.
وجرى خلال اللقاء، التأكيد على دعم بريطانيا لبرنامج الإصلاح في حكومة إقليم كوردستان ولاسيما فيما يتعلق بوزارة البيشمركة.
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