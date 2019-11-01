أربيل ولندن تؤكدان على أهمية منح عبد المهدي "فرصة إصلاحية"

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق والوفد المرافق لها.

وبحسب بيان لحكومة الإقليم فقد جرى خلال اللقاء الذي حضره القنصل العام البريطاني في أربيل جيمس ثورنتون، بحث آخر مستجدات المشهد العراقي، والتأكيد على أن عدم الاستقرار في البلاد لا يصب في مصلحة العراقيين عموماً ولا المنطقة برمتها.