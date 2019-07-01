تزامنا مع التهديدات التركية.. وفد امريكي رفيع في كوباني

اربيل (كوردستان 24)- اجتمع اليوم الاثنين وفد امريكي رفيع مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية في قرية قريبة من مدينة كوباني، تزامنا مع التهديدات التركية بشن عملية عسكرية على شرقي الفرات.

وقال مراسل كوردستان 24 اكرم صالح ان قائد المنطقة الوسطى للقيادة المركزية في الجيش الأمريكي كينيث ماكينزي تباحث التهديدات الأمنية التركية مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وتزامنت زيارة ماكينزي لكوباني مع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري أمس الى أنقرة، بدعوة من الحكومة التركية لعقد إجتماعات يومي 22 و23 تموز يوليو الجاري.

ونقل مراسل كوردستان 24 عن مدير المكتب الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي ان الاجتماع تناول التهديدات التركية.

وقالت وكالة هوار المقربة من الادارة الذاتية ان الاجتماع تناول "الوضع الأمني على الحدود المشتركة مع تركيا، والتنسيق و العمل المشترك، و الخطط المستقبلية بين قوات سوريا الديمقراطية و بين التحالف الدولي.

"و وضع مخيمات عوائل داعش و معتقلي التنظيم الإرهابي".

وتأتي زيارة الوفد الامريكي في ظل تصاعد التهديدات التركية بشن هجوم على مناطق شرقي الفرات وفي وقت تجري فيه انقرة محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إقامة منطقة آمنة عبر الحدود في شمال شرق سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن عملية عسكرية ستبدأ شرقي نهر الفرات إذا لم تتأسس منطقة آمنة مزمعة وإذا استمرت التهديدات التي تواجهها بلاده.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكوردية والتي تشكل ركيزة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من امريكا، تنظيما ارهابيا.

ويؤكد قائد قوات سوريا الديمقراطية انهم قدموا مشروعا "مقبولا للغاية" بخصوص انشاء منطقة آمنة يقضي بأن تكون المنطقة بعمق 5 كيلومتر بينما تصر انقرة على ان تكون بعمق 30 كيلو مترا.

وتعتبر تركيا انشاء اي كيان كوردي على حدودها الجنوبية خطرا على امنها القومي، فيما يؤكد الكورد انهم لن يكونوا مصدر تهديد لتركيا.

سوار أحمد