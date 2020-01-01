بغداد تترقب "مظاهرات مليونية" بسقف مطالب مرتفع

أربيل (كوردستان 24)- من المتوقع أن يخرج آلاف من العراقيين الى الشوارع للمطالبة بالإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد تنتظره جملة تحديات في الوقت الذي تشهد فيه البلاد توترات على خلفية تداعيات مقتل الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة في الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وهي معقل الاحتجاجات المتواصلة أصلا منذ نحو مئة يوم.

ورفع المحتجون من مطالبهم لتشمل دعوات حل البرلمان العراقي الذي صوت مؤخراً على قرار يدعو فيه القوات الأجنبية الى مغادرة البلاد.

وحشّد الناشطون العراقيون منذ يومين للمظاهرات، وقالوا إنها ستكون مليونية وستطالب ايضاً بتحديد موعد لانتخابات تشريعية مبكرة.

وقال أحد الناشطين لكوردستان 24 "نطالب بسرعة اختيار رئيس الوزراء حسب مواصفات ساحات الاحتجاجات.. ونطالب بالإسراع بمحاسبة قتلة إخوتنا من المتظاهرين".

ورفض الناشط الكشف عن هويته، مشيراً الى أن ذلك من شأنه أن يعرض حياته للخطر كما حصل للعشرات من زملائه طيلة الأيام المئة الماضية.

وقتل نحو 500 متظاهر وأصيب الآلاف منذ اندلاع الاحتجاجات في 1 تشرين الأول أكتوبر 2019. ومن بين هذه الأعداد نحو 30 ناشطاً.

كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد استقال من منصبه استجابة لدعوة من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني الذي اتهمه بالإخفاق في معالجة الأزمة.