مسؤولون كورد يدعون الى "ضبط النفس" وتغليب لغة الحكمة

أربيل (كوردستان 24)- دعا مسؤولون كورد، كافة الاطراف الى ضرورة ضبط النفس وتغليب لغة الحكمة والمنطق بعد مقتل القائد الايراني البارز قاسم سليماني بغارة امريكية قرب مطار بغداد.
وقال القيادي الرفيع في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني للصحفيين "نأمل ألا يتحول العراق الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية والدولية".
واشار ميراني الى ان اوضاع العراق لن تتحمل اي حروب، لافتا الى ان من واجب الحكومة العراقية ان تفعل كا مافي وسعها لتهدئة الأوضاع وارساء الامن والاستقرار خصوصا ان الاحتجاجات لم تنته بعد.
وقال القيادي الرفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني عدنان مفتي للصحفيين ان "حادثة مقتل قاسم سليماني تقود العراق نحو اوضاع مقلقة".
وجاء حديث ميراني والمفتي، اليوم الاحد، اثناء مشاركتهما في مراسم عزاء سليماني في القنصلية الايرانية في اربيل.
ودعا المفتي كافة الاطراف الى ضرورة ضبط النفس والتعامل بمسؤولية وتغليب لغة المنطق والحكمة والسعي لتهدئة الاوضاع.
وحذرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان سابق، من أن التصعيد الناتج من الأفعال وردود الفعل سيمضي بالعراق نحو الهاوية.
وقالت رئاسة الإقليم في بيان صدر مساء الجمعة "نرفض خطوات تصفية حسابات الدول على أرض العراق وبالتالي انتهاك سيادته".
ودعا بيان رئاسة كوردستان الى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أي تطورات خطيرة.
سوار احمد
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