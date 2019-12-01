مسؤولون كورد يدعون الى "ضبط النفس" وتغليب لغة الحكمة

وقال القيادي الرفيع في الاتحاد الوطني الكوردستاني عدنان مفتي للصحفيين ان "حادثة مقتل قاسم سليماني تقود العراق نحو اوضاع مقلقة".

وجاء حديث ميراني والمفتي، اليوم الاحد، اثناء مشاركتهما في مراسم عزاء سليماني في القنصلية الايرانية في اربيل.

ودعا المفتي كافة الاطراف الى ضرورة ضبط النفس والتعامل بمسؤولية وتغليب لغة المنطق والحكمة والسعي لتهدئة الاوضاع.

وحذرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان سابق، من أن التصعيد الناتج من الأفعال وردود الفعل سيمضي بالعراق نحو الهاوية.

وقالت رئاسة الإقليم في بيان صدر مساء الجمعة "نرفض خطوات تصفية حسابات الدول على أرض العراق وبالتالي انتهاك سيادته".

ودعا بيان رئاسة كوردستان الى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أي تطورات خطيرة.

سوار احمد