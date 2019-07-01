روسيا ترحب بتشكيل حكومة كوردستان وتأمل "بعلاقات أفضل"

اربيل (كوردستان 24)- رحبت وزارة الخارجية الروسية بتشكيل حكومة اقليم كوردستان، فيما أبدت أملها بأن تدفع الكابينة الجديدة بعلاقات الجانبين نحو الأفضل.

يأتي هذا بعدما منح برلمان اقليم كوردستان يوم الاربعاء، ثقته لمسرور بارزاني الذي شكل حكومة ائتلافية وقال إن حكومته ستمثل حقبة جديدة للإقليم.

و قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي حضره مراسل كوردستان 24 "نأمل أن تستمر العلاقات الوثيقة بين روسيا واقليم كوردستان".