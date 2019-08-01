البنتاغون: داعش يظهر مجددا ويعزز قدراته في سوريا والعراق

اربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع الأميركيّة ان تنظيم داعش يعاود الظهور في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قوّاتها من البلاد، وأنّه "عزّز قدراته" في العراق.

وجاء ذلك في تقرير لمفتش عام في الوزارة.

وذكر التقرير انه رغم خسارته خلافته (على المستوى) الإقليمي، إلا أنّ تنظيم داعش في العراق وسوريا عزّز قدراته في العراق واستأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي من السنة.

ووفق التقرير فإن داعش استطاع "توحيد ودعم عمليّات" في كلا البلدين، والسبب في ذلك يرجع بشكل جزئي إلى كون القوّات المحلّية "غير قادرة على مواصلة عمليّات طويلة الأجل، أو شنّ عمليّاتٍ في وقت واحد، أو الحفاظ على الأراضي" التي استعادتها.

وحصلت عودة التنظيم الى الظهور في سوريا بعد ان قامت واشنطن "بالانسحاب جزئيًّا" من هذا البلد، مُخالفةً بذلك رأي قوّات سوريا الديموقراطيّة المدعومة أميركيًّا والتي كانت تُطالب "بمزيد من التدريب والتجهيز".

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية في 23 آذارمارس 2018 القضاء على "خلافة" التنظيم بعد تجريده من مناطق سيطرته في بلدة الباغوز في محافظة دير الزور، بعد أشهر من المعارك بدعم امريكي.

وتتم ملاحقة فلول داعش وخلاياه النائمة بتنسيق مع التحالف الدولي في سوريا والعراق إلا أن الأخير يواصل تنفيذ هجمات واعتداءات يتبناها دورياً.

ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على "الخلافة" لا يعني أن خطر التنظيم قد زال مع قدرته على تحريك خلايا نائمة في مناطق مختلفة بسوريا والعراق.

سوار أحمد