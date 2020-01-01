بريطانيا تدعو رعاياها لعدم السفر الى العراق باستثناء كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نصحت الخارجية البريطانية مواطنيها بعدم السفر الى العراق باستثناء إقليم كوردستان وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي الكبير في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية قرب مطار بغداد فجر الجمعة.

ويوم أمس، ناشدت سفارة هولندا في بغداد المواطنين بالمغادرة من البلاد، فيما طالبت قبلها الولايات المتحدة مواطنيها بمغادرة العراق.

وجاء ذلك بعد أن هددت طهران بالرد على مقتل سليماني.

يأتي هذا في وقت تقيم فيه قوات الحشد الشعبي جنازة كبيرة لسليماني والمهندس ومن قتلوا معهما في الضربة الجوية نفسها تبدأ من المنطقة الخضراء وتتحرك نحو مدينة كربلاء وتنتهي في النجف.

وتجمع الآلاف من المشيعين الغاضبين في العاصمة بغداد قبيل بدء مراسم الجنازة في وقت مبكر يوم السبت ولوح بعضهم بالأعلام العراقية ورايات فصائل.

وشارك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في المراسم.