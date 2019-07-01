مسرور بارزاني يصل بغداد للمرة الاولى منذ تسنمه منصبه

اربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بغداد على رأس وفد وزاري رفيع المستوى للقاء الرئاسات الثلاث.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24 إن بارزاني ووفده الوزاري سيعقد لقاء مع رئيس الجمهورية برهم صالح وبعدها سيجتمع مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وأضاف أن جدول الاعمال يتضمن كذلك لقاءً مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ويتألف الوفد الذي يرافق بارزاني من نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني ووزير الداخلية ريبر احمد، ووزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ووزير العدل فرست احمد، ووزير شؤون البيشمركة شورش اسماعيل، بالإضافة الى رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي حريري.

وسبق أن قال مصدر سياسي كوردي إن الزيارة تهدف لـ"إبداء حسن النية"، في ظل "الأجواء الايجابية" الناتجة من تحسن العلاقات بين اربيل وبغداد.

واشار الى أن "الزيارة تهدف ايضاً لتهيئة الارضية لزيارات أخرى، سيتم خلالها بحث الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في مختلف القضايا العالقة.

وأضاف المصدر أن "حكومة اقليم كوردستان تتعرض لهجمة اعلامية من قوى وأحزاب سياسية عراقية عديدة، إلا أنها لن ترد على تلك الحملات، بل تريد حسن النية وهذا ما اكده مسرور بارزاني في اول خطاب له بعد أدائه اليمين رئيساً لحكومة اقليم كوردستان".

وكان مسرور بارزاني، قال في خطابه امام البرلمان بعيد أدائه اليمين، إن حكومته ستضع على رأس اولوياتها، بناء علاقات مستقرة وراسخة مع بغداد.

وهذه أول زيارة يقوم بها مسرور بارزاني الى بغداد، وتأتي بعد اقل من اسبوع من تسنمه مهامه رسمياً في 10 تموز يوليو الجاري.