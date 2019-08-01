السهيل يلغي تعيين أسيل العبادي مديرةً لتربية نينوى

اربيل (كوردستان 24)- قرر وزير التربية العراقي بالوكالة قصي السهيل الغاء قرار تعيين أسيل العبادي مديرةً لتربية محافظة نينوى.

كان مجلس محافظة نينوى قد انتخب في تموز يوليو، العبادي للمنصب، لكن القرار اثار ردود فعل واسعة بعدما تردد انه اختيار مخالف للقانون.

وقال السهيل "بعد الرجوع الى خلاصة خدمات (العبادي) تبين عدم انطباق الشروط والمؤهلات لإشغال الوظيفة المرشحة اليها".

وبحسب قانون وزارة التربية فان يتعين على أي موظف يدير مديرية عامة ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية ومؤهل تربوي وخدمته لا تقل عن 15 عاماً.

وأضاف السهيل- الذي يشغل منصب وزارة التعليم العالي- مخاطباً ادارة محافظة نينوى بالقول "نرجو ترشيح (بديل) ممن تنطبق عليه الشروط والضوابط".

واسيل العبادي حاصلة على بكالوريوس في الكيمياء ومتخرجة عام 2005 من جامعة الموصل.

وسبق أن ترشحت في الانتخابات التشريعية التي اجريت في 12 أيار مايو 2018 عن تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، لكنها لم تفز.