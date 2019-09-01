النزاهة تعتقل قائممقام كركوك والتركمان يلوحون بالشارع

اربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر محلية الاثنين أن سلطات مكافحة الفساد اعتقلت قائممقام كركوك فلاح يايجلي بتهم تتصل بـ"الفساد" وبالسماح في التجاوز على املاك الدولة.

واُعتقل يايجلي امس بناءً على مذكرة حُركت بعد رفع شكوى تتهم فيها المسؤول المحلي التركماني بالتقاعس في وضع حد للاستيلاء على املاك للدولة.

وقالت المصادر لكوردستان 24 إن مديرية الشباب والرياضة رفعت الشكوى الى النزاهة بشأن التجاوزات على اراض تابعة للمديرية في منطقة ساحة الاحتفالات وسط كركوك.

إلا أن الجبهة التركمانية، وهي اكبر مظلة للأحزاب التركمانية في العراق، انتقدت اعتقال يايجلي وطالبت بإطلاق سراحه وفتح القضايا التي تسببت بهدر الأموال.

وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالحي في بيان إن "قضية التجاوزات (على الاملاك) في كركوك تعود الى العام 2003 من قبل جهات سياسية متنفذة... وأساليب مختلفة وليس للقائممقام سلطة لإيقافها في ظل وضع سياسي معقد وأجندات مختلفة".

وحذر من "صبر اهالي كركوك والتركمان خاصة سينفد ولن يقفوا مكتوفي الأيدي امام الظلم الذي يمارس بحقهم من استهداف وتغيب وتهميش وتزوير وسيدفعهم للنزول للشارع".

وطالب الصالحي بـ"اطلاق سراح السيد يايجلي، والعمل على فتح القضايا التي تسببت بهدر أموال كركوك واستهدفت مواطنيها".

ويحتل العراق مراتب متقدمة على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية في الوقت الذي يعد فيه استشراء الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الإدارة ابرز تحد يواجه العراقيين.