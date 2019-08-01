اعتقال "العقل المدبر" لحادثة فرار متاجري المخدرات ببغداد

اربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية العراقية الثلاثاء عن اعتقال العقل المدبر لعملية هروب المتهمين بتجارة المخدرات بعملية نوعية.

وفر في وقت سابق من الشهر الماضي، 15 موقوفاً من مركز مكافحة المخدرات الذي يضم سجناً يُحتجز فيه متهمون بالمتاجرة بالمخدرات في الضاحية الشرقية من بغداد.

وبعدها بدأت قوات الأمن حملة واسعة للبحث عن الفارين وأعادت اعتقال معظمهم احدهم القي القبض عليه في البصرة بأقصى الجنوب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن اجهزتها الامنية والاستخبارية اعتقلت "المتهم الهارب قحطان فرحان محمد عبدالله بـ"عملية نوعية".

ولم يذكر البيان تاريخ اعتقاله او مكانه.

وأشار البيان الى أنه لم يتبق سوى متهم واحد "قيد الملاحقة".

وفجرت حادثة هروب السجناء جدلا في البلاد ودفعت وزير الداخلية الى اقالة ثلاثة من كبار الضباط المسؤولين عن أمن بغداد من مناصبهم ونقلهم الى مواقع ادنى.

وأعادت حادثة فرار السجناء من سجن القناة الى الاذهان عمليات فرار جماعي مماثلة حصلت في السنوات القليلة في سجون تعج بعتاة اعضاء تنظيم القاعدة في سجون التاجي وابو غريب في بغداد والبصرة والنجف وصلاح الدين والانبار ونينوى وكركوك وغيرها.