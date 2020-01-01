سيناتور بارز عن قرار لبغداد: ربما آن أوان استقلال كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قال سيناتور أمريكي بارز، إنه ربما آن أوان استقلال كوردستان بالكامل وذلك في احدث تعليق له على دعوة بغداد للقوات الأمريكية بالانسحاب من البلاد.

وفي جلسة استثنائية عقدها يوم أمس، دعا البرلمان العراقي القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى إلى مغادرة الأراضي العراقية في أعقاب ضربة جوية قتلت الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد.

وتختلف قرارات البرلمان عن القوانين في أنها غير ملزمة للحكومة لكن من المرجح الالتزام بهذا القرار خاصة مع تأييد رئيس وزراء تصريف الأعمال عادل عبد المهدي لمغادرة القوات الأجنبية.

وكتب السيناتور الجمهوري البارز ماركو روبيو على حسابه في تويتر معلقاً على قرار إخراج القوات الأجنبية "ربما آن أوان لاستقلال كامل لكوردستان التي هي شمالي العراق حالياً".

ولإقليم كوردستان علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة وباقي أعضاء التحالف الدولي. واتخذ النواب الكورد موقف الحياد في مسألة مطالبة القوات الأجنبية بمغادرة العراق.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بفرض عقوبات "لا مثيل لها" على العراق على خلفية مطالبة القوات الأمريكية بمغادرة البلاد.

ويقول مسؤولون عراقيون إن لم تعد هناك حاجة لبقاء القوات الأجنبية بعد هزيمة داعش، لكن واشنطن وعواصم غربية ترى أن مخاطر التنظيم لا تزال مستمرة.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن عبد المهدي هو مجرد "رئيس وزراء مستقيل" و"يواجه تهديدات هائلة من قبل قيادة إيران".