كوردستان تهنئ جونسون وتتطلع لتعزيز العلاقات مع بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 14 كانون الأول (ديسمبر) 2019، رسالة تهنئة الى زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمناسبة فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية.

وفاز حزب المحافظين بزعامة جونسون بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس.

وقال مسرور بارزاني في التهنئة "نتقدم إليكم دولة رئيس الوزراء بخالص التهاني بمناسبة فوزكم التاريخي في الانتخابات، ونتطلع الى العمل معاً من أجل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة".

كان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وجه يوم أمس تهنئة الى جونسون وأعرب عن أمله بتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وسبق أن زار جونسون أربيل قبل نحو أربعة أعوام والتقى كبار المسؤولين الكورد، كما قام بجولة في الخطوط الأمامية لقوات البيشمركة خلال الحرب ضد داعش.

وتقدم بريطانيا مساعدات عسكرية على نحو منتظم إلى قوات البيشمركة، ولها عدد من الجنود في الإقليم يقومون بمهمات استشارية في الجانب العسكري.