" لجنة الفتوى" تعلن عدد حالات الطلاق في اربيل في 2019

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت لجنة الفتوى في اتحاد العلماء الدين الاسلامي في كوردستان، عدد حالات الطلاق التي تمت خلال عام 2019، فيما اشارت الى ان عدد الحالات في ازدياد.

وفي مؤتمر صحفي عقده فرع اربيل للجنة جرى يوم الثلاثاء، ذكرت اللجنة ان 510 حالة طلاق حدثت في حدود محافظ اربيل فقط، خلال عام 2019، مشيرة في الوقت نفسه ان "النسبة في ارتفاع ملحوظ".

واشارت اللجنة الى انها سمحت لست عوائل باجهاض اطفالها، وذلك بعد تقارير طبية اكدت احتمال تعرض حياة الام للخطر في حال استمرار الحمل.

وتمكنت اللجنة من منع حدوث 188 حالة طلاق، اضافة الى حل 57 مشكلة تجارية كحالات البيع والشراء والمشاركة و70 حالة معالجة ميراث.