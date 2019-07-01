برلين ترفض دعوة امريكية بارسال قوات برية الى سوريا

اربيل (كوردستان 24)- رفضت ألمانيا اليوم الاثنين دعوة أمريكية بإرسال قوات برية الى سوريا.

وطلبت الولايات المتحدة من ألمانيا في وقت سابق ارسال قوات برية الى مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وذلك لتحل محل الجنود الأمريكيين جزئيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت خلال مؤتمر صحفي "عندما أقول إن رؤية الحكومة هي الالتزام بالإجراءات الحالية في التحالف (العسكري) ضد الدولة الإسلامية فهذا لا يشمل قوات برية كما هو معروف".

ومن المرجح أن يغضب الموقف الألماني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يريد من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الالتزام بدور عسكري أكبر في الشرق الأوسط.

سوار أحمد