بلاسخارت تبحث مع صالح اختيار خليفة "مناسب" لعبد المهدي

أربيل (كوردستان 24)- بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت مع الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأحد إجراءات اختيار خليفة "مناسب" لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وبحسب بيان رئاسي، فان اللقاء "تناول الآليات الدستورية والعمل السياسي المطلوب من أجل سرعة إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح ولإجراء انتخابات نزيهة، وكذلك إجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة".

وحتى الآن لم تتوصل القوى السياسية الى أي اتفاق يذكر لاختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل، وهو ما عقد المشهد المتأزم أصلاً في البلاد التي تشهد احتجاجات تطالب برحيل النخبة السياسية بالكامل وبما يمهد لتغيير طبيعة نظام الحكم القائم منذ عام 2003.

وجرى التأكيد، بحسب البيان، "على حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين وحفظ الأمن العام للدولة وحقوق وأملاك المواطنين وعدم السماح بالفوضى وبكل ما يمكن ان يشوه الطابع السلمي للتظاهرات".

وتم التأكيد أيضاً على أن "الجريمة المروعة التي استهدفت المتظاهرين يوم الجمعة الماضي وراح ضحيتها شهداء وجرحى التي نفذتها عصابات خارجة عن القانون استهدفت بشكل عام أمن واستقرار البلاد وبما يوجب في الحالين تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذي الجريمة وإحالتهم إلى القضاء العادل والعمل بدقة وحرص بما يحول دون تكرار هذا الفعل الإجرامي البشع"، بحسب البيان.