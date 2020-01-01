بمشاركة حكومية.. ارمن كوردستان يحيون ميلاد المسيح

أربيل (كوردستان 24)- أحيا الارمن المسيحيون في عاصمة اقليم كوردستان اربيل عيد ميلاد المسيح بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في الاقليم.

ويحتفل المسيحيون الارمن بعيد الميلاد بتوقيت مختلف، وبينما يتم الاحتفال بعيد الميلاد في 25 ديسمبر كانون الأول من كل عام في الولايات المتحدة وبريطانيا وأغلب دول العالم، فإن هناك عددا من الدول يحتفل بهذه المناسبة في 7 يناير كانون الثاني من كل عام.

ويرجع السبب في ذلك إلى استخدام تقويم مختلف.

وتجري مراسم الاحتفال سنويا بحضور المئات من الارمن حيث تتلى الصلوات وتدق اجراس الكنائس.

وشارك وزير داخلية كوردستان ريبر احمد و محافظ اربيل فرست صوفي وعدد من المسؤولين الحكوميين في احياء ميلاد المسيح.

وقال ريبر احمد لكوردستان24 "ان حضورنا ومشاركتنا في ميلاد حضرة المسيح هو اثبات ان اقليم كوردستان عموما ومدينة اربيل هي مدينة التآخي والتعايش الديني والتسامح بين الجميع".

واكد فرست صوفي ان المسؤولين الحكوميين دائمي الحضور في مثل هذه المناسبات، مشيرا الى ان كوردستان تفتخر بثقافة قبول الآخر وتُعرف بتعايش كافة المكونات فيها بسلام.

والفرق بين التقويمين 13 يوما، وتشترك الدول في بعض عادات الاحتفال بعيد الميلاد بصرف النظر عن التقويم الذي تتبعه.

ويسبق عيد ميلاد المسيح فترة صوم، تقاطع فيه اللحوم، لمدة 40 يوما كما يتم إحياء مشهد الميلاد لدرجة جلب القش أحيانا إلى المنازل.

تحرير سوار احمد