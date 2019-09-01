برهم صالح يزور اربيل للقاء كبار المسؤولين في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- قال مصدر سياسي طلع إن الرئيس العراقي برهم صالح سيزور اربيل في وقت لاحق من الثلاثاء للقاء كبار المسؤولين في اقليم كوردستان.

وستكون هذه ثاني زيارة لصالح الى اربيل منذ أن تولى منصبه رسمياً اواخر العام الماضي. وزار صالح اربيل خلال مراسم تنصيب نيجيرفان بارزاني رئيسا للإقليم.

وقال المصدر لكوردستان 24 إن صالح سيزور اربيل عصر اليوم وسيعقد اجتماعات منفصلة مع كبار المسؤولين في اقليم كوردستان.

ولم يخض المصدر في التفاصيل.

وذكر مصدر آخر أن زيارة برهم صالح ستعقب زيارة وفد حكومي اتحادي الى اقليم كوردستان لبحث ملف الموازنة والقضايا العالقة.

كان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في مناسبات عدة إنه يسعى الى بناء علاقة راسخة بين اربيل وبغداد لتجاوز تاريخ حافل بالخلافات.