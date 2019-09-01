بارزاني: الارهاب "خيانة كبرى" للإسلام

أربيل (كوردستان 24)- قال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني الاحد إن الارهابيين ارتكبوا "خيانة كبرى" بحق الدين الاسلامي عبر القتل والحرق والتدمير، مشيرا الى ان الإسلام "دين محبة وتسامح".

جاء ذلك خلال زيارة قام بها بارزاني الى مقر اتحاد علماء الدين الاسلامي في اربيل لتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسه.

وقال بارزاني إن اتحاد علماء الدين الاسلامي لعب دوراً محورياً في القضايا المصيرية لشعب كوردستان وخصوصاً خلال ثورة أيلول.

وأضاف ان على رجال الدين في كوردستان مواصلة مسيرتهم في تثقيف المجتمع حول الإسلام بوصفه "دين تسامح ومحبة وسلام واخوة".

وقال إن على اتحاد علماء الدين أن يسدي النصائح للمجتمع حول اهمية التسامح واحترام الآخر وإظهار جوهر الدين بخلاف الانحرافات.