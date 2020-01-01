بالفيديو | الثلوج تجتذب مزيداً من السياح في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- غطت الثلوج جبل حسن بك في إقليم كوردستان مما جعله وجهة شتائية للكثير من السياح من الإقليم وباقي أنحاء العراق.
وتشهد المناطق الحدودية في إقليم كوردستان منذ أيام تساقط كميات وفيرة من الأمطار والثلوج مع انخفاض مطرد في درجات الحرارة.
وتقول السائحة اورفة قادر لكوردستان 24 إن عدم هطول الثلوج داخل المدن دفعها هي وصديقاتها الى زيارة قمة جبل حسن بك.
وأضافت "سررنا جداً بالثلوج والأجواء المفعمة بالسعادة بين السياح والزائرين".
وأدت موجة برد تشهدها مناطق إقليم كوردستان وهوت معها درجات الحرارة لما دون الصفر إلى تساقط الثلوج مثلما يحصل في كل عام.
وتقول شيلان صالح، وهي سائحة محلية، متحدثةً لكوردستان 24 "يمضي الناس أوقاتهم مع الأصدقاء، ويتقاذفون كرات الثلج فيما بينهم ويشاركون في الرقص ويلتقطون صورا للمشاهد الخلابة".
ويقول مراسل كوردستان 24 طيفور محمد إن معظم الزوار هم من السكان المحليين ولاسيما من منطقة سوران الحدودية، مشيراً الى ان عدداً قليلاً من السياح هم من مناطق مختلفة من إقليم كوردستان والعراق.
وبحسب ديار باهر، وهو سائح من بلدة جمجمال، فإنه سمع بالوجهة الشتائية من أصدقائه.
وتابع "يتمتع بأجواء رائعة وجميلة للغاية، وهو مكان للاستمتاع بوقتك بغض النظر عن عمرك".
ويبلغ ارتفاع جبل حسن بك 2533 متراً فوق مستوى سطح البحر، ويقع على بعد 22 كيلومتراً شمال غرب منطقة سوران في أربيل.
وعادة ما تكون قمم الجبال مغطاة بالثلوج خلال فصل الشتاء.
وعلى مر السنين، طورت حكومة إقليم كوردستان العديد من القطاعات، بما في ذلك السياحة، وخاصة في فصل الشتاء، حيث تحتفظ الجبال بالثلوج لجذب الآلاف من السياح من داخل الإقليم وخارجه.
وعادة ما تسقط الثلوج على مناطق إقليم كوردستان في كانون الأول ديسمبر وكانون الثاني يناير أو فبراير شباط ويتراكم أحياناً لفترات طويلة في بعض الجبال.
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