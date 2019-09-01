كوردستان تشكل لجنة لربط المنافذ الحدودية ببعضها وتنظيم عملها

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان دارا رشيد ان الحكومة تعتزم ربط كافة المنافذ الحدودية في الاقليم ببعضها بهدف تنظيمها وتحسين عملها.
وفي اخر اجتماع للحكومة برئاسة رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني تقرر تشكيل لجنة خاصة من الوزارات والجهات المعنية من أجل ربط المنافذ الجمركية بهدف تنظيمها وتحسين عملها.
وقال دارا رشيد لكوردستان 24 ان "المنافذ الحدودية لها تاثير على عدة قطاعات كالزراعة والصحة والتجارة وغيرها وكل من هذه القطاعات كانت تعمل وفقا لقوانين وزراتها فيؤدي لتداخل في القوانين وعرقلة العمل".
وتابع رشيد "قررت حكومة كوردستان تشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية ينتج عنها مجلس من شأنه تنظيم كافة الامور في المنافذ وتسهيل العمل والحفاظ على سلامة المواطنين والاستقرار بشكل عام".
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان الاقليم علي محمد صالح لكوردستان 24 ان "من شأن تنظيم عمل المنافذ الجمركية والشركات العاملة فيها زيادة الواردات الاقتصادية للمنافذ".
وتعتبر المنافذ الحدودية احدى اهم واردات اقليم كوردستان الاقتصادية الى جانب واردات النفط والغاز.
سوار أحمد
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