كوردستان تشكل لجنة لربط المنافذ الحدودية ببعضها وتنظيم عملها

اربيل (كوردستان 24)- قال وزير التخطيط في حكومة اقليم كوردستان دارا رشيد ان الحكومة تعتزم ربط كافة المنافذ الحدودية في الاقليم ببعضها بهدف تنظيمها وتحسين عملها.

وفي اخر اجتماع للحكومة برئاسة رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني تقرر تشكيل لجنة خاصة من الوزارات والجهات المعنية من أجل ربط المنافذ الجمركية بهدف تنظيمها وتحسين عملها.

وقال دارا رشيد لكوردستان 24 ان "المنافذ الحدودية لها تاثير على عدة قطاعات كالزراعة والصحة والتجارة وغيرها وكل من هذه القطاعات كانت تعمل وفقا لقوانين وزراتها فيؤدي لتداخل في القوانين وعرقلة العمل".