جبهة إدلب تشتغل.. قصف سوري يقتل أتراكاً وأنقرة ترد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين عن مقتل أربعة من جنودها في قصف للجيش السوري في إدلب شمال غرب البلاد.

وقالت الوزارة الدفاع في بيان إن القصف الحكومي السوري أسفر عن إصابة تسعة جنود بجروح حالة أحدهم حرجة.

وأضافت أنها ردت على الهجوم ودمرت أهدافا في منطقة إدلب.

وذكرت الوزارة أن الجيش السوري نفذ قصفه على الرغم من إخطاره المسبق بمواقع القوات التركية.

وقال اردوغان للصحفيين قبل توجهه الى أوكرانيا "من يختبرون عزيمة تركيا عبر هذه الهجمات الدنيئة سيعلمون أنهم يرتكبون خطأ كبيرا".

وتابع "هناك ما يقرب من 40 نقطة للنظام السوري في مرمى عملياتنا.. لا يمكن أن نصمت عن استشهاد جنودنا وسنواصل الرد".

ولم يصدر أي رد فوري من الحكومة السورية.