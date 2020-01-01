بمشاركة مسلمين ومسيحيين.. ايزيدو روج افا يحيون "باتزمي"

أربيل (كوردستان 24)- احيى الايزيديون في مناطق الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا عيد باتزمي بمشاركة كافة المكونات الدينية والقومية في المنطقة.

ويُعَد عيدُ باتزمي من أقدم الأعياد الأيزيدية التي تم توارثها عن الأجداد على مر التاريخ، حيث من المقدر أن جذور هذا العيد تعود إلى العهود السومرية على أقرب تقدير.

ويحتفل أغلب الأيزيديين بهذه المناسبة في كافة أنحاء العالم، ويستمر الاحتفال بالمناسبة أسبوعا كاملا، يبدأ من يوم الأحد وينتهي يوم الأحد من الأسبوع التالي، ولكل يوم طقوسه الخاصة به.

وقال احد المحتفلين من عائلة شامو في مدينة تربسبية (القحطانية) لكوردستان24 ان كافة مكونات المنطقة تشارك الايزيديين عيدهم واشار الى ان المسلمين والمسيحيين يشاركونهم حتى في احياء الطقوس.