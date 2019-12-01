مسرور بارزاني يلتقي محمد بن سلمان وعدداً من زعماء الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد 1 كانون الأول (ديسمبر) 2019، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وعدداً من زعماء العالم.

ولقاء رئيس حكومة إقليم كوردستان مع ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي وحاكم دبي هو الأول من نوعه منذ تسلمه منصبه رسمياً. وزيارة الإمارات هي ثاني جولة خارجية يجريها رئيس الحكومة بعد زيارته إلى تركيا ولقائه كبار مسؤوليها.

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وبحسب بيان لحكومة اقليم كوردستان فقد عُقد اللقاء بين رئيس الحكومة وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بحضور وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ومستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد.

وجاءت الزيارة بناءً على دعوة رسمية تلقاها رئيس الحكومة ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني من ولي عهد ابو ظبي، لحضور مراسم منح جائزة مسابقة فورمولا ١ الكبرى للطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وعلى هامش الزيارة، عقد رئيسا الإقليم والحكومة سلسلة من اللقاءات شملت لقاءً مع ولي عهد أبو ظبي، وآخر مع نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وحاكم دبي محمد بن راشد.

كما التقى وفد إقليم كوردستان برئيس جمهورية ارمينيا أرمين سركيسيان، ورئيس تتارستان رستم مينيخانوف وعدد آخر من الزعماء والمسؤولين الذين حضروا المراسم.