بارزاني: الإصلاح "خطوة مهمة" لتقدم كوردستان وتطورها

أربيل (كوردستان 24)- قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، إن الإصلاح الحكومي "خطوة مهمة" من شأنها أن تعمل على تطور إقليم كوردستان وتقدمه.

وفي الأسبوع الماضي، أقرت حكومة إقليم كوردستان مشروع الإصلاح وإحالته الى البرلمان الذي بدوره سيجتمع غداً لمناقشة المشروع.

وأضاف بارزاني خلال اجتماع عقده السبت مع كوادر شبابية وطلابية ونسائية، أنه يجدد دعمه لمشاريع وبرامج حكومة إقليم كوردستان الإصلاحية، وكذلك في المجالات المختلفة الأخرى.

ونقل بيان أصدره مكتبه عن بارزاني أنه عبر عن مساندته لتنظيم وتحسين أوضاع قوات البيشمركة، ووصف تلك الخطوة بـ"المهمة" في سبيل تطور الإقليم وتقدمه.

ويتركز المشروع على إدخال إصلاحات في التقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة في الإقليم.

كان رئيس الحكومة مسرور بارزاني قال خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، إن عملية الإصلاح متواصلة وبعيدة المدى وإنها تشمل مختلف القطاعات.

وشاركت كل الأحزاب المؤتلفة في الحكومة في إعداد المشروع.