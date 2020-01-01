العراق

واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة العراق فوراً

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واشنطن تدعو رعاياها لمغادرة العراق فوراً
العمليات القنصلية في السفارة الأمريكية ستظل معلقة منذ أن تعرض مبناها الى محاولة اقتحام - صورة: فرانس برس
مقتل ابو مهدي المهندس مقتل قاسم سليماني العراق السفارة الامريكية بغداد

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة الجمعة جميع رعاياها الى مغادرة العراق فوراً بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ومستشاره العراقي أبو مهدي المهندس.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنها تحث المواطنين الأمريكيين على مغادرة العراق فوراً إما عبر الخطوط الجوية أو عن طريق البر إذا لم يتحقق السفر جواً.

وأشارت الى أن العمليات القنصلية في السفارة الأمريكية ستظل معلقة منذ أن تعرض مبناها الى محاولة اقتحام من قبل أنصار الحشد الشعبي مؤخرا، كما حثت الأمريكيين على عدم الاقتراب من السفارة وأكدت استمرار منح التأشيرات في قنصليتها بأربيل.

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